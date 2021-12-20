В сети появились новые кадры пыток в российских тюрьмах
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры издевательства над заключенными в российских тюрьмах. Видео появилось на You-Tube канале проекта.
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На кадрах видно, как сотрудники колонии жестоко избивают осуждённого, а после приглушают в камере свет и заталкивают между коек. Предположительно видео было снято в одном из учреждений ФСИН в Красноярске.
20 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Согласно тексту законопроекта понятие издевательств расширится. К понятию «пытка» предлагают приравнять запугивание.
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