В сети появились новые кадры пыток в российских тюрьмах

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры издевательства над заключенными в российских тюрьмах. Видео появилось на You-Tube канале проекта.

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На кадрах видно, как сотрудники колонии жестоко избивают осуждённого, а после приглушают в камере свет и заталкивают между коек. Предположительно видео было снято в одном из учреждений ФСИН в Красноярске.

20 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Согласно тексту законопроекта понятие издевательств расширится. К понятию «пытка» предлагают приравнять запугивание.

