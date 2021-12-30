Клишас ответил на критику Нарусовой законопроекта о пытках

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас ответил на слова сенатора Людмилы Нарусовой, раскритиковавшей законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки. Об этом пишет РБК.

Ранее Нарусова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что подобные документы должны разрабатываться «в тесном сотрудничестве с людьми, которые много лет занимаются этой проблемой, а не за две недели в тиши кабинетов». Как отметила сенатор, в законопроекте есть пункт «не является пыткой причинение боли и страданий, которые возникают в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций и/или вызываются ими случайно». Нарусова назвала его «лазейкой, чтобы не осуждать тех, кто применяет жестокие пытки не только в камерах, но и в автозаках», подчеркнув, что такая формулировка «оставляет простор для произвола».

Клишас — один из авторов законопроекта — заявил, что с марта Нарусова «собирала предложения, а проще говоря занималась самопиаром по общественно значимой теме», и к первой неделе декабря документ не был подготовлен. По словам главы комитета Совфеда, он написал проект закона, направил его на согласование в Верховный суд, правительство, Генпрокуратуру и аппарат уполномоченного по правам человека. После получения положительных заключений Клишас согласовал документ с главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и предложил Нарусовой участвовать во внесении проекта. Однако сенатор «начала кричать, что это не ее проект, что она ничего не подпишет и так далее».

«Я сказал, что законопроект будет внесен в таком виде, он согласован со всеми, править его и заново запускать все согласования я не буду. Она свои предложения может направить в Думу самостоятельно или внести поправки к нашему проекту на стадии второго чтения», — подчеркнул Клишас.

Сенатор добавил, что претензии по законопроекту не сформулированы, и «никто пояснить не может», как вынесение состава в отдельную статью поможет в решении проблемы пыток.

