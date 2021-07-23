Пять лет обещаний. Власти взялись за индексации работающим пенсионерам
Пока поручение президента не исполнено. Правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не предложило и свой.
В бюджет 2022 года может быть заложена индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Соответствующий вопрос правительство поручило проработать главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития. Решение еще не принято. При этом индексация этой категории пенсий не проводилась в России с 2016 года.
Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин, однако пока это не сделано. В начале июня глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.
«Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения. Правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу. Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», - отмечал глава ФНПР.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что на индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, - «если поскрести по сусекам - можно найти».
«Есть такие простые человеческие слова – справедливость и обида. Многие мои знакомые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Говорят: просто по-человечески обидно – всю жизнь пахал, а мне какие-то копейки не проиндексировали. Конечно, это безобразие, что работающим пенсионерам не индексируются пенсии. Они, ведь, продолжают работать, чаще всего, не потому, что не хотят уйти на пенсию, а потому что на нее просто тяжело жить», - добавил Широков.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять эти деньги: «Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов, и у нас 13 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния».
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказывал «Радиоточке-НСН», как формируются пенсии, у кого они самые большие и самые маленькие в России.
В соответствии с законом 2018 года, на 2019-2024 годы установлена специальная шкала индексации страховых пенсий, в соответствии с которой средний их размер для неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, а к 2024 году достигнет 20 388 рублей.
«Наши пенсии привязаны к реальной зарплате. Сегодня 2021 год. Средняя страховая пенсия составляет 17 443 рубля. Это 22% от наших взносов. Умножьте на пять, и вы получите приблизительно ту сумму средней зарплаты по стране, с которой должны выплачиваться эти взносы. Чтобы получить 17 тысяч – это средняя зарплата 86-87 тысяч рублей. Такой средней зарплаты нет, поэтому в страховой системе те, кто платит большие взносы, помогают тем, у кого зарплаты небольшие. Так устроена страховая система», - пояснил сенатор.
Со своей стороны, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в эфире НСН назвал нищенскими пенсии россиян.
«Пенсию нужно повысить минимум на стоимость услуг ЖКХ в районе пяти тысяч рублей. Кроме того, пенсионер в месяц вынужден тратить от пяти до десяти тысяч на лекарства, которые государство не предоставляет бесплатно. Далее нужно полноценное питание, это еще как минимум тысяч 15 в месяц. Еще надо учесть карманные траты, к примеру, внуков побаловать. Вот мы уже подошли средней пенсии в 40 тысяч рублей», - подсчитал сенатор.
Между тем, сами граждане России считают, что после ухода на пенсию им необходим медианный ежемесячный доход (медианный доход - когда половина людей получает больше этой суммы, а половина меньше – прим. НСН) в размере 45,6 тысяч рублей.
При этом исследование НПФ Сбербанка показало, что москвичи оценивают свой комфорт на пенсии дороже всего - в 65,1 тысяч рублей в месяц, а самыми непритязательными оказались жители Рязани, которым будет достаточно и 38,5 тысяч рублей. Респондентам также нужно на пенсии собственное жилье, качественная медицина, в том числе платная, а также возможность питаться как дома, так и в ресторанах.
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