В правительстве работают над индексацией пенсий работающим россиянам

В правительстве России ведется работа по включению в бюджет на предстоящий год индексации пенсий для работающих граждан, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Несправедливость и обида. Работающие пенсионеры никак не дождутся индексации пенсий

Данным вопросом занимаются в Минтруде, Минфине и Минэкономразвития. Главам этих ведомств дано поручение проработать данный вопрос для включения в бюджет 2022 года.

Отмечается, что ведомства работают вместе с «социальными партнерами».

Напомним, в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) озаботились проблемой индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года. Глава ФНПР Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры