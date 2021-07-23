В правительстве работают над индексацией пенсий работающим россиянам
В правительстве России ведется работа по включению в бюджет на предстоящий год индексации пенсий для работающих граждан, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Данным вопросом занимаются в Минтруде, Минфине и Минэкономразвития. Главам этих ведомств дано поручение проработать данный вопрос для включения в бюджет 2022 года.
Отмечается, что ведомства работают вместе с «социальными партнерами».
Напомним, в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) озаботились проблемой индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года. Глава ФНПР Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.
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