В правительстве работают над индексацией пенсий работающим россиянам

Данным вопросом занимаются в Минтруде, Минфине и Минэкономразвития. Главам этих ведомств дано поручение проработать данный вопрос для включения в бюджет 2022 года.

Отмечается, что ведомства работают вместе с «социальными партнерами».

Напомним, в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) озаботились проблемой индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года. Глава ФНПР Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

