В Совфеде рассказали, у кого в России самые большие пенсии

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как формируются пенсии, у кого они самые большие и самые маленькие в России.

Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, а к 2024 году достигнет 20 388 рублей.