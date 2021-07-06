В Совфеде рассказали, у кого в России самые большие пенсии
20-тысячные пенсии – это не свалившееся с неба счастье или подарки пенсионерам, а нормы действующего закона, заявил НСН Валерий Рязанский.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как формируются пенсии, у кого они самые большие и самые маленькие в России.
Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, а к 2024 году достигнет 20 388 рублей.
«Большое число людей получает значительно больше пенсии, чем 20 388 рублей, которые будут в 2024 году. Это видные ученые, видные врачи, деятели науки, космонавты, летчики, люди, отработавшие 15 лет "на северах". Если брать те цифры, которые встречались мне в письмах, часто пишет 93-летняя жительница Башкортостана, работавшая учителем больше 50 лет. На сегодняшний день со всеми выплатами ее пенсия превысила 30 тысяч рублей. Пенсии больше 35 тысяч рублей – у специалистов, работавших на Севере, например, на ГОКе в Норильске. У ученых гораздо более высокие пенсии. Кто-то получает и меньше. У нас 4 миллиона пенсионеров получают доплату до прожиточного минимума, потому что у них маленькие пенсии. Кто эти люди? Это те, кто мог себе не заработать стаж, у кого была очень маленькая зарплата, младший обслуживающий персонал, нянечки в детсадах, сельские библиотекари», - рассказал Рязанский.
Сенатор объяснил, что пенсии, превышающие 20 тысяч рублей, - это не какой-то подарок от государства, а следствие принятого в 2018 году закона.
«На 2019-2024 годы предусматривается специальная шкала индексации страховых пенсий. Если в 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7%, то по специальному пенсионному закону в 2019 году индексация составила 7,05%, в 2020 – 6,6%, в январе 2021 года – 6,3%, в 2022 – 5,9%, в 2023 – 5,6% и в 2024 – 5,5%. Поэтому цифра средней пенсии в размере 20 388 рублей – это не сенсация, не подарки пенсионерам, не свалившееся с небо счастье, это заложенные законом 2018 года нормы повышения страховых пенсий», - отметил Рязанский.
При этом он разъяснил, как формируются пенсии, и указал на обязательное условие, которое может дать россиянам обеспеченную старость.
«Наши пенсии привязаны к реальной зарплате. Сегодня 2021 год. Средняя страховая пенсия составляет 17 443 рубля. Это 22% от наших взносов. Умножьте на пять, и вы получите приблизительно ту сумму средней зарплаты по стране, с которой должны выплачиваться эти взносы. Чтобы получить 17 тысяч – это средняя зарплата 86-87 тысяч рублей. Такой средней зарплаты нет, поэтому в страховой системе те, кто платит большие взносы, помогают тем, у кого зарплаты небольшие. Так устроена страховая система. А чтобы пенсия была больше и можно было эффективно накопить на старость, должны быть более высокие зарплаты, чтобы хватало и на жизнь, и на то, чтобы отложить на старость. Поэтому хорошо, чтобы и накопительные пенсии тоже были. Но все эти пенсионные системы – страховые, накопительные, какие-то частные – могут работать только при одном условии. Достаток человека должен позволять кроме текущих расходов еще и откладывать себе на старость», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, сумма пенсии космонавта на 1 января 2016 года составляла 446 тысяч рублей.
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