Куксин раскрыл, что в следующем году «зомби-пожары» смогут стать точечными очагами на севере России, однако может быть проблема с торфяными пожарами.

«Мы ждем, что эти «зомби-пожары» проявят себя в некоторых северных регионах. Следующий год может быть проблемным по торфяным пожарам, потому что накопились запасы сухой травы и, как правило, после такого спокойного года следующий год — более проблемный. «Зомби-пожары», я надеюсь, на следующий год будут точечной причиной отдельных очагов. В этом году у нас проблемные зоны были: север Томской области, Ямало-Ненецкий, и Ханты-Мансийский округа, поэтому «зомби-пожары» мы ждем, скорее, там. Если говорить об обычных торфяных пожарах, то это традиционно Центральная Россия, Подмосковье и весь набор регионов вокруг Московской области, включая Калининград, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую область, Уральские регионы, в первую очередь Свердловскую область», — рассказал он.

Также он раскрыл, какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить «зомби-пожары».

«80% торфяных пожаров возникает из-за того, что люди весной подожгли траву, а от травы загорелся торф, и он незаметно тлеет. Так что надо просто перестать жечь траву. В остальном быть аккуратнее с окурками и с кострами. Просто очень много мифов у людей. Им кажется, что эти пожары возникают сами по себе. На самом деле торфу надо где-то 200 градусов тепла, чтобы он начал тлеть», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в 2026-м число пожаров в сегменте индивидуального жилого строительства выросло почти на 10%. Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил НСН, что в частных домах практически нет систем, которые бы заранее могли остановить возгорание или бороться с ним, а строители не имеют никаких жестких требований, чтобы их устанавливать.



