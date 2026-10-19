Каким регионам угрожают «зомби-пожары» из-за теплой зимы
В будущем году торфяные пожары могут возникнуть по всей Центральной России, а также на Урале, а вот «зомби-пожары» стоит ожидать на севере, заявил НСН Григорий Куксин.
Массовых «зомби-пожаров» в России в 2027 году не будет, однако они могут возникнуть точечно на севере Томской области, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Об этом НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
«Зомби-пожары» могут накрыть Россию предстоящей весной, пишет «Газета.ру». Они появляются на территориях, богатых торфом, который хорошо горит и легко воспламеняется. Такое возгорание незаметно тлеет после тушения, а весной огонь может вспыхивать с новой силой и уничтожать целые леса. Опасные подземные очаги возгорания могут сохраниться из-за аномально теплой и бесснежной зимы, которую прогнозируют синоптики. Куксин не подтвердил тревожный прогноз.
«Я, скорее, не согласен с таким прогнозом. Такое явление действительно существует, и мы его изучаем. Это зимующие торфяные пожары, которые возникли в течение летнего сезона и весной, летом или осенью их не удалось потушить. То, что Россию накроет волна «зомби-пожаров», — это журналистское преувеличение, потому что, во-первых, такие пожары у нас все еще не такие частые. Во-вторых, мы с ними умеем работать, и как раз в России, на Урале, впервые в мире была разработана технология тушения таких пожаров. Мы умеем их тушить зимним способом», — рассказал он.
Куксин раскрыл, что в следующем году «зомби-пожары» смогут стать точечными очагами на севере России, однако может быть проблема с торфяными пожарами.
«Мы ждем, что эти «зомби-пожары» проявят себя в некоторых северных регионах. Следующий год может быть проблемным по торфяным пожарам, потому что накопились запасы сухой травы и, как правило, после такого спокойного года следующий год — более проблемный. «Зомби-пожары», я надеюсь, на следующий год будут точечной причиной отдельных очагов. В этом году у нас проблемные зоны были: север Томской области, Ямало-Ненецкий, и Ханты-Мансийский округа, поэтому «зомби-пожары» мы ждем, скорее, там. Если говорить об обычных торфяных пожарах, то это традиционно Центральная Россия, Подмосковье и весь набор регионов вокруг Московской области, включая Калининград, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую область, Уральские регионы, в первую очередь Свердловскую область», — рассказал он.
Также он раскрыл, какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить «зомби-пожары».
«80% торфяных пожаров возникает из-за того, что люди весной подожгли траву, а от травы загорелся торф, и он незаметно тлеет. Так что надо просто перестать жечь траву. В остальном быть аккуратнее с окурками и с кострами. Просто очень много мифов у людей. Им кажется, что эти пожары возникают сами по себе. На самом деле торфу надо где-то 200 градусов тепла, чтобы он начал тлеть», — подытожил он.
Ранее стало известно, что в 2026-м число пожаров в сегменте индивидуального жилого строительства выросло почти на 10%. Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил НСН, что в частных домах практически нет систем, которые бы заранее могли остановить возгорание или бороться с ним, а строители не имеют никаких жестких требований, чтобы их устанавливать.
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