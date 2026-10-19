Дочь экс-ведущего «Вестей» Пономарева назвала причину его смерти
19 октября 202616:00
Алексей Филимонов
Причиной смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева стал инфаркт. Как пишет ТАСС, об этом заявила его дочь.
«Причиной смерти папы стал инфаркт», - сказала она.
О смерти Михаила Пономарева стало известно 19 октября. Российскому журналисту, который также вёл программы «Вести» на РТР и «Новости» на ТВ-6, было 57 лет.
В Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) ранее выразили соболезнования семье и близким Пономарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основатель «СЛОТ» раскрыл, что поможет ФК «Динамо» стать чемпионом
- Роднина оценила уход Валиевой от Навки к Тутберидзе
- «Подводные камни и истерика»: В чем главная проблема встречи Трампа, Путина и Си
- Займут экранное время: Почему «Битва моторов» не соберет миллиард в прокате
- Дочь экс-ведущего «Вестей» Пономарева назвала причину его смерти
- Единый стандарт оснащения детских садов появится в России
- «Переводить стрелки?»: Что дали Мишустину и Силуанову перестановки в правительстве
- В Госдуму внесли законопроект о переименовании Санкт-Петербурга и Волгограда
- СМИ назвали предварительную причину ЧП с рейсом Новосибирск-Махачкала
- ЕК отказалась от предложения США возобновить закупки российского газа