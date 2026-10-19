Дочь экс-ведущего «Вестей» Пономарева назвала причину его смерти

Причиной смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева стал инфаркт. Как пишет ТАСС, об этом заявила его дочь.

«Символ телевизионного мошенничества»: Умер целитель Кашпировский

«Причиной смерти папы стал инфаркт», - сказала она.

О смерти Михаила Пономарева стало известно 19 октября. Российскому журналисту, который также вёл программы «Вести» на РТР и «Новости» на ТВ-6, было 57 лет.

В Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) ранее выразили соболезнования семье и близким Пономарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЖурналистыТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры