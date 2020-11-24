Индексации недостаточно! В Совфеде назвали достойный размер пенсии

Сенатор также назвал размер пенсии, которой бы хватило на достойную жизнь.



«Пенсию нужно повысить минимум на стоимость услуг ЖКХ в районе пяти тысяч рублей. Кроме того, пенсионер в месяц вынужден тратить от пяти до десяти тысяч на лекарства, которые государство не предоставляет бесплатно. Далее нужно полноценное питание, это еще как минимум тысяч 15 в месяц. Еще надо учесть карманные траты, к примеру, внуков побаловать. Вот мы уже подошли средней пенсии в 40 тысяч рублей», - отметил он.



Леонов перечислил меры, которые помогут государству увеличить пенсионные выплаты.



«Мы предлагали прогрессивную шкалу налогов в зависимости от доходов. С 2021 года заработает усеченная модель. Потом нужно бороться с зарплатами в конвертах, их объем в стране колоссальный, из-за этого Пенсионный фонд недополучает налоги. Ну и самое главное - это коррупция», - сказал парламентарий.



Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что средняя страховая пенсия в России «едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить». В свою очередь, глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, в беседе с НСН отметил, что средняя пенсия в России не дотягивает до мировых стандартов. По его словам, выплаты должны быть не ниже 40% от зарплаты.



Индексация пенсий неработающим пенсионерам прекращена с 2016 года. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 году максимальная прибавка составила 279 рублей.

