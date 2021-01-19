Россияне назвали необходимую сумму для комфортной жизни на пенсии

Граждане России, которые в обозримом будущем уйдут на пенсию, назвали блага, которые хотели бы иметь на заслуженном отдыхе, пишут «Известия» со ссылкой на НПФ Сбербанка.

Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых россиян, участники исследования оценили в 45,6 тыс. рублей, что почти в три раза больше, чем средняя пенсия на 2021 год.

Однако москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тыс., Санкт-Петербурга — в 55,4 тыс., Хабаровска — в 52,4 тыс.

Обратная ситуация в Рязани, жители которого стали самыми непритязательными: для достойной жизни на пенсии им достаточно 38,5 тыс. рублей.