Россияне назвали необходимую сумму для комфортной жизни на пенсии
Граждане России, которые в обозримом будущем уйдут на пенсию, назвали блага, которые хотели бы иметь на заслуженном отдыхе, пишут «Известия» со ссылкой на НПФ Сбербанка.
Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых россиян, участники исследования оценили в 45,6 тыс. рублей, что почти в три раза больше, чем средняя пенсия на 2021 год.
Однако москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тыс., Санкт-Петербурга — в 55,4 тыс., Хабаровска — в 52,4 тыс.
Обратная ситуация в Рязани, жители которого стали самыми непритязательными: для достойной жизни на пенсии им достаточно 38,5 тыс. рублей.
98% респондентов также сообщили, что для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно собственное жилье. Качественная медицина, в том числе платная необходима 97% опрошенных. 96% участников исследования желают на пенсии иметь полноценное питания не только дома, но и в кафе и ресторанах.
Россияне, чья ежемесячная пенсия дo 2019 гoда превышала 25 тысяч рублей, будут получать 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.
По его словам, чтобы получить такого большого размера, необходимо стечение ряда факторов, которые нeдоступны для бoльшинства грaждан.
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