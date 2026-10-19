Отмечается, что Россия, без учёта данных стран ЕАЭС за август, ввезла на зарубежные рынки более 24 тысяч тонн упакованного молока и сливок. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объём экспорта экспорт увеличился на 11% в натуральном выражении и на 17% — в стоимостном.

По данным Агроэкспорта, за январь-августь Россия поставила упакованное молоко и сливки в более чем 70 стран мира. Крупнейшими импортёрами стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия и Грузия.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские продукты питания «благодаря своему высокому качеству и отличному вкусу» очень популярны в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

