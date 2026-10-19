Основатель «СЛОТ» раскрыл, что поможет ФК «Динамо» стать чемпионом
Поначалу «старый новый» тренер осваивался и было печально, а потом рекорд по победам – семь подряд, такого у «Динамо» еще не было, заявил НСН Игорь Лобанов.
Возвращение на пост главного тренера Сандро Шварца, и мощная победная серия на старте дают основания надеяться на то, что в этом сезоне «Динамо» выиграет РПЛ, сказал НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ», болельщик сине-белых Игорь «Кэш» Лобанов.
Московское «Динамо» со счётом 3:1 переиграло ЦСКА в матче 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Это девятая победа бело-голубых подряд во всех турнирах. «Динамо» довело количество набранных в сезоне очков до 25 и поднялось на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко. По словам Лобанова, выступление «Динамо» в этом сезоне внушает оптимизм.
«Наши полторы звездочки над буквой «Д», которые отмечают наше чемпионство, они уже давно. И конечно, болельщик «Динамо», а я называю себя именно так, несет этот крест. У нас все никак не вытанцовывается. Где-то шансы были, и когда был финальный матч с «Краснодаром», достаточно было ничьей, и я вообще чуть не поседел. Это все находится в таких материях, в которых загадывать не то чтобы себе дороже, а просто страшно. Держим крестики. Надеемся, что руководство угадало с тем, что Шварца пригласило обратно (на пост главного тренера – прим.НСН). Поначалу он осваивался и было как-то печально, а потом рекорд по победам – семь подряд, такого у «Динамо» еще не было. Вчера мы были на стадионе и смотрели на победу над нашими братьями из ЦСКА, она была по делу, а не какая-то случайность. Это внушает оптимизм», - отметил Лобанов.
По мнению собеседника НСН, в этом сезоне «Динамо» может побороться и за чемпионство.
«Я надеюсь, что Шварц - мотиватор и в руках у него есть достаточно инструментов, есть действительно хорошие игроки. Да и как я могу посоветовать что-то тренеру. Надеюсь, что в этот раз может получиться. Здесь, помимо профессиональной аналитики, многие вещи, как мне кажется, основаны на какой-то угадайке, на чутье. Поэтому я и говорю, что надеюсь, что наш менеджмент угадал с возвращением Шварца», - добавил Лобанов.
Ранее экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал НСН, почему он не верит, что в этом сезоне РПЛ первым будет «Спартак».
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