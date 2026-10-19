Основатель «СЛОТ» раскрыл, что поможет ФК «Динамо» стать чемпионом

«Наши полторы звездочки над буквой «Д», которые отмечают наше чемпионство, они уже давно. И конечно, болельщик «Динамо», а я называю себя именно так, несет этот крест. У нас все никак не вытанцовывается. Где-то шансы были, и когда был финальный матч с «Краснодаром», достаточно было ничьей, и я вообще чуть не поседел. Это все находится в таких материях, в которых загадывать не то чтобы себе дороже, а просто страшно. Держим крестики. Надеемся, что руководство угадало с тем, что Шварца пригласило обратно (на пост главного тренера – прим.НСН). Поначалу он осваивался и было как-то печально, а потом рекорд по победам – семь подряд, такого у «Динамо» еще не было. Вчера мы были на стадионе и смотрели на победу над нашими братьями из ЦСКА, она была по делу, а не какая-то случайность. Это внушает оптимизм», - отметил Лобанов.

По мнению собеседника НСН, в этом сезоне «Динамо» может побороться и за чемпионство.

«Я надеюсь, что Шварц - мотиватор и в руках у него есть достаточно инструментов, есть действительно хорошие игроки. Да и как я могу посоветовать что-то тренеру. Надеюсь, что в этот раз может получиться. Здесь, помимо профессиональной аналитики, многие вещи, как мне кажется, основаны на какой-то угадайке, на чутье. Поэтому я и говорю, что надеюсь, что наш менеджмент угадал с возвращением Шварца», - добавил Лобанов.

Ранее экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал НСН, почему он не верит, что в этом сезоне РПЛ первым будет «Спартак».

