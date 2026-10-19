Единый стандарт оснащения детских садов появится в России
Единый стандарт оснащения детских садов появится в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.
«Для того, чтобы любой ребенок, приходя в детский сад - модное сейчас выражение: стартовые возможности единые - чтобы они действительно создавались для каждого ребенка», - сказал он.
Реут отметил, что речь идёт о едином обязательном минимуме, который должен быть в каждом детском саду. При этом организации смогут закупать средства обучения и воспитания, в том числе игры и игрушки, сверх этого перечня.
Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что в детские сады должны попадать правильные игрушки, разработанные отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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