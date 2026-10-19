«Переводить стрелки?»: Что дали Мишустину и Силуанову перестановки в правительстве
Перед выборами говорили об отставке премьера, однако Мишустин сохранил место, при этом повышение Силуанова имеет «обратную сторону», сказал в эфире НСН Константин Калачев.
Кадровые перестановки в правительстве РФ не ухудшают позиции премьер-министра Михаила Мишустина, при этом Антон Силуанов в новой должности может стать новым «громоотводом» в случае социально-экономических проблем, объяснил в интервью НСН политолог Константин Калачев.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября обсудил с премьером перестановки в правительстве. Главные изменения – глава Минфина Антон Силуанов станет еще и вице-премьером, а главой аппарата Белого дома и вице-премьером вместо Дмитрия Григоренко станет Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого замминистра финансов. Калачев объяснил, что изменилось для Мишустина.
«Мишустин сохранил свои позиции, а перед выборами говорили всякое, в том числе про возможность замены премьера. Позицию Мишустина определяет доверие президента. Может показаться, что уход Григоренко - это ослабление позиций Мишустина и, возможно, даже знак того, что в дальнейшем, через полтора-два года, по завершению СВО у нас может быть новый премьер. Но премьер у нас в любом случае рано или поздно будет новый, а тут важен сам факт того, что правительство сохраняет свою дееспособность во главе с Мишустиным», - отметил политолог.
Вместе с тем он указал на двоякую ситуацию с повышением Антона Силуанова.
«Формально здесь очевидное усиление позиции Антона Силуанова. Это сильная позиция в аппаратном смысле, но здесь опять все определяет отношение к нему президента. Если социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, на кого будут стрелки переводить? Сейчас объектом критики чаще всего становится Центробанк и его глава. Если надо выпустить пар и кого-то критиковать, все сразу вспоминают Набиуллину. В усилении позиций есть и обратная сторона – в какой-то момент Силуанов, как и Набиуллина, может стать громоотводом. При этом система координат, которую мы используем, в реальной жизни плохо работает, потому что никто не застрахован от падений. Все взлеты и падения связаны с решениями одного человека, при этом видно, что Путин доверяет Силуанову, считает его весьма эффективным», - заключил собеседник НСН.
Помимо новых должностей Силуанова и Окладниковой Мишустин предложил на посты вице-премьеров губернатора Приморского края Олега Кожемяко и министра транспорта Андрея Никитина. Новым главой Минтранса станет глава Росавиации Дмитрий Ядров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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