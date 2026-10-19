Кадровые перестановки в правительстве РФ не ухудшают позиции премьер-министра Михаила Мишустина, при этом Антон Силуанов в новой должности может стать новым «громоотводом» в случае социально-экономических проблем, объяснил в интервью НСН политолог Константин Калачев.

Президент РФ Владимир Путин 19 октября обсудил с премьером перестановки в правительстве. Главные изменения – глава Минфина Антон Силуанов станет еще и вице-премьером, а главой аппарата Белого дома и вице-премьером вместо Дмитрия Григоренко станет Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого замминистра финансов. Калачев объяснил, что изменилось для Мишустина.