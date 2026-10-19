Серьезные договоренности невозможны без длительной подготовки, а один из участников возможных переговоров Москвы, Пекина и Вашингтона может потерять поддержку, рассказал НСН политолог-американист Малек Дудаков.



19 октября 2026 года The Wall Street Journal заявила о том, что якобы российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Китая — без приглашения Владимира Зеленского, чтобы обсудить завершение украинского конфликта. Утверждается, что Кремль рассматривает этот формат как альтернативу переговорам с участием Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ), что РФ, США и Китай допускают возможность проведения трехсторонней встречи. Дудаков уверен, что она состоится.