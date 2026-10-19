«Подводные камни и истерика»: В чем главная проблема встречи Трампа, Путина и Си
Трехсторонние переговоры — сложная вещь, которая имеет немного шансов на успех, особенно после выборов в США, заявил НСН Малек Дудаков.
Серьезные договоренности невозможны без длительной подготовки, а один из участников возможных переговоров Москвы, Пекина и Вашингтона может потерять поддержку, рассказал НСН политолог-американист Малек Дудаков.
19 октября 2026 года The Wall Street Journal заявила о том, что якобы российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Китая — без приглашения Владимира Зеленского, чтобы обсудить завершение украинского конфликта. Утверждается, что Кремль рассматривает этот формат как альтернативу переговорам с участием Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ), что РФ, США и Китай допускают возможность проведения трехсторонней встречи. Дудаков уверен, что она состоится.
«Это возможно на предстоящем в Шэньчжэне саммите АТЭС в конце ноября. Другое дело, что понадобится очень много предварительной работы, прежде чем можно было бы говорить о том, что в рамках подобной встречи образовались бы перспективы разрешения серьезных вопросов. В рамках российско-американских отношений остается огромное количество противоречий, которые не улажены. То же самое касается и отдельного двустороннего американо-китайского переговорного трека. Встретиться было бы неплохо, да и картинка была бы красивая, особенно для всех оппонентов среди представителей Европейской партии войны. У них была бы очередная истерика, если бы они это все увидели.Но это не приведет к масштабному прорыву. Для того же Трампа встреча пройдет после выборов в Конгресс, на которых его сторонники болезненно проиграют, а это будет мешать договариваться о чем-то всерьез. Здесь много подводных камней», — отметил он.
Ранее Дудаков объяснил НСН, чем для Зеленского кончится конфликт с Трампом.
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