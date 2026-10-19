Спортсмен должен показать результат у другого тренера после перехода, но этот процесс требует времени, рассказала НСН трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.



Фигуристка Камила Валиева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. После возобновления спортивной карьеры она тренировалась под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки, но теперь ушла, сообщает ТАСС. Роднина назвала период, когда станет ясно, пошел ли переход на пользу