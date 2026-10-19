Роднина оценила уход Валиевой от Навки к Тутберидзе

Любой результат требует определенного времени, поэтому разговор про медали пока преждевременен, заявила НСН Ирина Роднина.

Спортсмен должен показать результат у другого тренера после перехода, но этот процесс требует времени, рассказала НСН трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Фигуристка Камила Валиева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. После возобновления спортивной карьеры она тренировалась под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки, но теперь ушла, сообщает ТАСС. Роднина назвала период, когда станет ясно, пошел ли переход на пользу

СМИ: Фигуристка Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
«Я просто буду ждать результат. Мы видели результат работы с одним, сейчас посмотрим с другим тренером. То есть пока рано оценивать какие-то шансы на новые медали, просто нужно наблюдать за тем, как работа будет происходить дальше. Чтобы ребенок родился — надо ждать девять месяцев, здесь мы можем меньше. Этери Тутберидзе достаточно требовательная. Любой тренер, который идет на результат, работает в других рамках и требованиях», — отметила она.

Ранее Роднина ответила в эфире НСН критикам Камилы Валиевой.

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ФОТО: ТАСС
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