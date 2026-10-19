Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Болотову
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с 85-летием. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что актриса «обогатила отечественный кинематограф глубокими, запоминающимися актёрскими работами», по праву снискавшими «высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей».
«Желаю Вам доброго здоровья, успехов и благополучия», - написал глава государства в своей телеграмме.
Ранее Путин поздравил школьницу, впервые в истории получившую 500 баллов на ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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