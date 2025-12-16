Профсоюза «Учитель»: Педагоги по всей России могут добиться перерасчета окладов

«Мы надеемся, что этот иск позволит оспорить несправедливый акт администрации в интересах всех педагогов, — сказал он. По его словам, это особенно важно, поскольку региональные власти часто злоупотребляют полномочиями по расчету зарплат.

Пильников опасается, что положительному решению может помешать введение новой системы оплаты труда с 2026 года, из-за чего суд может затянуть процесс, сославшись на утрату силы оспариваемого постановления.

Речь идет об окладной части заработной платы. В соответствии с законом, у учителя она должна быть не ниже МРОТ в расчете на базовую ставку, однако в Хабаровске постановлением установлен размер оклада на уровне всего 12,2 тыс. рублей.

Ранее глава Минпросвещения призвал учителей потерпеть низкие зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

