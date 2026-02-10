Гжель, города и советское кино: Как бренды одежды используют тренд на «русскость»
Елена Мазур рассказала НСН, что бренды активно используют изображения российских городов, элементы народного ремесла, включая кружево и ручную вышивку.
Сегодня в моде отчетливо прослеживается не столько прямой патриотизм, сколько внимание и интерес к собственной стране как к источнику вдохновения, заявила НСН директор по маркетингу TREND ISLAND Елена Мазур.
Бизнес стал чаще включать слово «Россия» в названия компаний, выяснили «Известия». Для регистрации юрлица с официальным наименованием страны или его производными требуются разрешение Минюста и уплата госпошлины в 80 тыс. рублей. В 2025 году поступления в бюджет по этой статье выросли в полтора раза. Эксперты связывают повышенный интерес к таким названиям с трендом на импортозамещение и со стремлением подчеркнуть федеральный масштаб. Мазур рассказала, что особенно тренд на «русскость» прослеживается в брендах одежды.
«Спрос на одежду российских брендов существенно вырос с 2022 года. При этом именно у локальных и независимых дизайнеров клиенты все чаще ищут уникальность и возможность самовыражения. Мы также наблюдаем устойчивый тренд на обращение к локальной культурной идентичности: бренды используют русский язык в нейминге и коммуникациях, отсылают к образам из советского и отечественного кинематографа, аутентичным визуальным кодам и историческим мотивам. Покупатели активно откликаются на такие элементы, охотно делятся покупками в социальных сетях, усиливая виральность брендов. Интерес к российским дизайнерам формируется не только внутри страны. Мы фиксируем высокий спрос со стороны иностранных гостей, в том числе из Саудовской Аравии, Ирана и Китая», - рассказала она.
Также, по ее словам, бренды активно используют изображения российских городов, элементы народного ремесла.
«Сегодня в моде отчетливо проявляется не столько прямой патриотизм, сколько внимание и интерес к собственной стране как к источнику вдохновения. Это во многом связано с устойчивым трендом на путешествия внутри России. Интерес к внутреннему туризму довольно быстро нашел отражение в дизайне: бренды все чаще выпускают капсулы с изображениями российских пейзажей и городов, используют фотографии природы и знаковых мест страны в принтах. Сейчас уже понятно, что это не разовая акция, а настоящий тренд. Еще один заметный тренд — обращение к традиционным ремеслам. Коллекции с отсылками к гжели, кружевам, ручной вышивке, коллаборации с народными мастерскими появляются все чаще. Дизайнеры не просто цитируют орнаменты, а стараются встроить ремесло в современный контекст, делая его частью актуального гардероба. В итоге «русскость» в моде сегодня — это не лозунги, а визуальный интерес к стране, ее территориям, культуре и ручному труду», - заключила она.
Россияне не станут массово носить кокошники, дизайнерам нужно постараться внедрить народные элементы в обычную повседневную одежду, заявил НСН стилист Александр Белов.
