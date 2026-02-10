Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников

В частности, в него вошли дополнительные меры против дропперов, обязанность для банков защищать свои мобильные приложения и сайты, внесудебная блокировка фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

Также второй пакет предусматривает ограничение количества банковских карт на одного человека, обязательную маркировку международных звонков, дополнительную регулировку вопросов взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошенничества.

Ранее в Минцифры заявили, что Центробанк РФ в течение года намерен создать единый реестр банковских карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

