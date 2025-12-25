«Лучше поднять зарплату»: Статус неприкосновенности не повысит престиж педагогов
Сократить число конфликтов между педагогами и учащимися помогут нормальные условия труда для учителя и воспитательный момент, а не статус неприкосновенности, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Чтобы уменьшить количество конфликтов между учениками и педагогами, следует проводить полноценную воспитательную работу, а отчислять обнаглевших учеников и наделять педагогов статусом неприкосновенности не решит ситуацию. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Российских педагогов следует наделить статусом неприкосновенности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, поскольку именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации. Казаков заявил, что статус неприкосновенности не добавит престижа профессии учителя.
«Даже если у педагога будет этот статус, от этого ничего не изменится, ученики не перевоспитаются. Понятно, что должна быть определенная правовая рамка, которая регулирует отношения между учителем и учеником, но все правом не отрегулировать. У нас почему-то есть предубеждение, что закон сразу все изменит. Нужно повысить педагогам зарплату, необходимо, чтобы учителя работали с нормальной нагрузкой, требуются нормальные условия труда. Тогда со временем количество конфликтов сведется к минимуму, и в школе будет все нормально», — сказал Казаков.
Впрочем, отметил собеседник НСН, окончательно избавиться от конфликтов в школе не получится.
«К сожалению, конфликтов в школе становится все больше и больше. Я связываю это с тем, что условия труда становятся все хуже и хуже, у учителей нет времени заниматься воспитанием детей. Воспитательная работа в основном спускается “сверху”, она ведется под отчет. Понятно, что вообще исключить конфликты в школе невозможно, вопрос в том, как их решать. Но сейчас создаются все условия для того, чтобы таких случаев было больше. Отчисление зарвавшихся учеников — чаще всего не выход из положения; бывало, что они переходили из школы в школу и вели себя так же. Единственный инструмент воздействия на них — воспитательный момент. Чаще всего воспитанием занимаются классный руководитель, психологи и так далее. Психологов в школе мало, классному руководителю не до того, к тому же он ведет уроки. Формальные меры, которые сегодня применяются, не работают. Воспитательная работа должна идти с первого класса и продолжаться на протяжении всего времени учебы. Надо разговаривать с учениками, учитель должен сам формировать мероприятия, исходя из тех потребностей, которые существуют в классе. А в России никакой системности в воспитательном процессе нет», — подытожил он.
Вопиющий случай произошел в московской школе №1158. Ученик нецензурно оскорблял учителя иностранных языков, попросившего убрать телефон, и записывал на видео издевательства. Позднее стало известно, что ученик отчислен из школы, а материалы передали в правоохранительные органы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
