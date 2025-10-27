Все конфликты между учителями и учениками должны рассматриваться отдельно — лучше всего делать это через управляющий совет школы и через существующую в его составе конфликтную комиссию. Об этом НСН заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В школе села Берлин Челябинской области педагог отвесила подзатыльник девятилетнему ученику во время урока. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в региональном отделе СК. После того, как видео попало в интернет, администрация отчиталась об увольнении педагога, однако местные жители встали на защиту учителя. Ямбург объяснил, как сегодня педагог может воздействовать на неуправляемого ученика.

«Способов воздействия очень много, они в основном носят моральный характер. Грамотный учитель не даст втянуть себя в конфликт. Недавно был случай, когда ученик хамил и матерился, учитель вытащил его за пределы класса, потому что никто не обязан слушать нецензурную брань, но при этом то ли сломал, то ли вывихнул ученику руку. Против учителя возбудили дело. Но есть границы, которые переходить нельзя. Нельзя делать вид, что ничего не происходит, и идти на поводу у хамства и жлобства. Можно многие вещи обратить в шутку, каким-то другим способом снять напряжение. Хорошо, что сегодня директор школы — не царь, не бог и не военачальник. Существует управляющий совет, куда входят учредители, родители, старшеклассники. Там есть конфликтная комиссия. Я, будучи директором школы и не являясь членом управляющего совета, могу сделать доклад, доложить о конфликте, а дальше пусть решают. Если это не формальная организация, которая во всем поддержит директора, то через управляющий совет и через конфликтную комиссию такие проблемы можно решать», — сказал Ямбург.