Накажут рублем: Что грозит россиянам за недопуск газовщиков в квартиры с 1 марта
Из-за недобросовестных владельцев квартир, которые не допускают газовщиков к проверке плит, порой приходится отключать от газа весь дом, сказала НСН Татьяна Вепрецкая.
С 1 марта нарушения эксплуатации газового оборудования будет караться штрафами, в том числе предусмотренными исполнительной и судебной системами. При этом нарушители крайне редко самовольно удаляют установленные заглушки. Об этом НСН заявила директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Газовщики с 1 марта начнут отключать квартиры от газа за систематические нарушения правил эксплуатации оборудования, игнорирование предписаний и недопуск сотрудников к проверке. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью РИА Новости. По словам Вепрецкой, порой из-за нарушителей приходится отключать от газоснабжения весь дом.
«Существует проблема, когда дом невозможно отключить поквартирно, приходится полностью прекращать подачу газа в здание из-за того, что несколько квартир не прошли технический осмотр. Когда газовщиков не пускают в квартиру, естественно, поставить заглушку невозможно, в этом случае единственный способ — отключать целиком дом из-за слишком большой вероятности взрыва. В таком же порядке производится включение. С 1 марта изменяется порядок, по которому производилось отключение. Сейчас это два уведомления и ускоренный допуск в судебном порядке. Теперь люди будут отвечать за нарушения еще и штрафами, в том числе предусмотренными судебной и исполнительной системами. Отмечу, что индивидуально делают выводы и устанавливают краны в тех случаях, когда производятся капремонт, текущий ремонт. В этих случаях краны стараются вывести за пределы квартиры», — сказала Вепрецкая.
Собеседница НСН также перечислила нарушения, которые фиксируются во всех регионах.
«Часто нарушения происходят, когда люди произвели перепланировку в квартире, переоборудование, когда нет доступа к вентиляции либо она используется не по назначению, установлено устаревшее или неисправное оборудование и когда длительное время в квартире никто не проживает (техническое обслуживание все равно необходимо проводить, раз в полгода мастер все равно должен посещать такие квартиры). Это системные вещи, которые присутствуют во всех субъектах, но конкретной статистики нет», — добавила эксперт.
В заключение Вепрецкая указала на то, что крайне редко нарушители пытаются самовольно удалить заглушку.
«Конечно, процесс должен быть контролируемый. Случаи, когда люди непрофессионально удаляли заглушки, тоже были, это также приводит к нарушениям. Однако постоянная работа с жителями позволяет их минимизировать, сейчас это редкость», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов заявил, что россиян не смогут массово штрафовать за старые газовые плиты, поскольку не каждый гражданин пускает в свои квартиры газовые службы.
