«Несъедобная требуха»: Милонов объяснил падение интереса к турецким сериалам
Турецкие сериалы оскорбительны для многих, поскольку в таких проектах нередко искажают реальные исторические факты, сказал НСН Виталий Милонов.
Турецкие сериалы искажают факты и по сути являются сладкой историей глазами российских врагов. В отличие от них южнокорейские проекты не несут идеологической угрозы, но повышенный интерес к ним вряд ли будет долгим, заявил в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Интерес к турецким сериалам у россиян по итогу 2025 года сократился на 25%, пишет РБК со ссылкой сведения «Индекса Кинопоиск Pro». Доля турецких сериалов в общем интересе аудитории сократилась с 6,4% в 2024 году до 5,2% в 2025-м. В пресс-службе «Кинопоиска» показатель назвали самым низким с 2021 года. Милонов допустил, что россияне охладели к турецким сериалам, поскольку им наскучила псевдоисторичность.
«Конечно, русские люди поняли, что эти исторические подделки оскорбительны для многих. По сути, это сладкая история глазами наших врагов. Османская империя всегда была врагом России. Османы всегда нападали на нашу страну. У нас были главные войны, в которых мы победили Османскую империю. Турецкие сериалы – представление истории с другой альтернативной стороны. Люди просто поняли, что их кормят псевдоисторической несъедобной требухой», - сказал он.
При этом «Индекс Кинопоиск Pro» также фиксирует рост интереса сразу на 54% к проектам из Южной Кореи. Собеседник НСН отметил, что подобный контент куда менее опасен, чем турецкие сериалы.
«Южнокорейские сериалы не несут такой идеологической бомбы. Это просто сериалы, которые ненадолго стали модными. История временная, откровенных исторических подделок там мы не видим. С моей точки зрения, их художественная ценность невысока, но и вреда от них особо нет никакого. Главное, что там собак не едят», - подчеркнул он.
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в разговоре с «Радиоточкой НСН» связал падение интереса к турецким сериалам с появлением российских ремейков подобных проектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Мариуполе мужчина открыл обстрелял силовиков и бросил в них гранату
- В СК РФ заявили о дефектах у обрушившихся в Мурманской области опор ЛЭП
- Минздрав одобрил вакцину от меланомы
- «Несъедобная требуха»: Милонов объяснил падение интереса к турецким сериалам
- Барахтанье в болоте? Возможная рецессия в 2026 году не ударит по россиянам
- В Госдуме заявили, что ограничения против Telegram могут отменить
- Минкульт призвали бороться с «неугодным» кино на «пиратских» сайтах
- Накажут рублем: Что грозит россиянам за недопуск газовщиков в квартиры с 1 марта
- Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников
- Гжель, города и советское кино: Как бренды одежды используют тренд на «русскость»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru