Интерес к турецким сериалам у россиян по итогу 2025 года сократился на 25%, пишет РБК со ссылкой сведения «Индекса Кинопоиск Pro». Доля турецких сериалов в общем интересе аудитории сократилась с 6,4% в 2024 году до 5,2% в 2025-м. В пресс-службе «Кинопоиска» показатель назвали самым низким с 2021 года. Милонов допустил, что россияне охладели к турецким сериалам, поскольку им наскучила псевдоисторичность.

«Конечно, русские люди поняли, что эти исторические подделки оскорбительны для многих. По сути, это сладкая история глазами наших врагов. Османская империя всегда была врагом России. Османы всегда нападали на нашу страну. У нас были главные войны, в которых мы победили Османскую империю. Турецкие сериалы – представление истории с другой альтернативной стороны. Люди просто поняли, что их кормят псевдоисторической несъедобной требухой», - сказал он.