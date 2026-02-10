В СК РФ заявили о дефектах у обрушившихся в Мурманской области опор ЛЭП

Опоры линий электропередачи, обрушившиеся в Мурманской области в конце января, эксплуатировались с дефектами. Об этом со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ сообщает RT.

В ведомстве указали, что комиссии признали наличие дефектов, однако признали сооружения отвечающими требованиям эксплуатационной документации. Допуск к работе разрешался «при проведении соответствующего комплекса технических мероприятий».

«Сроки и достоверность проведения указанных мероприятий проверяются следственным путём», - говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ заявили, что в Мурманской области две из пяти повреждённых опор ЛЭП, из-за которых произошло масштабное отключение электричества, работали с 1966 года, а остальные три — с 1980-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/su_skr51
ТЕГИ:ЭлектричествоСледственный Комитет РфМурманская ОбластьМурманск

