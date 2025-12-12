Глава Минпросвещения призвали учителей потерпеть низкие зарплаты
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подтвердил факт низких зарплат учителей в России, сообщает ТАСС.
По его словам, корни этой проблемы уходят в политику 1990-х годов, и её последствия не преодолены до сих пор. Кравцов отметил неравенство в оплате труда даже в соседних школах, назвав это «отголосок 90-х».
Министр сообщил, что ведомство готовит механизмы поддержки, но для их реализации потребуется время из-за технической сложности процессов, и призвал педагогов к терпению.
Согласно данным Росстата, разрыв в доходах значителен: средняя зарплата в сфере образования (68 тыс. 245 рублей) почти на треть уступает среднероссийскому показателю (96 тыс. 255 рублей).
Ежегодная выплата ко Дню учителя в размере базового оклада не привлечет людей в профессию, заявил НСН глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
