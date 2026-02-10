Минздрав одобрил вакцину от меланомы
Минздрав России выдал официальное разрешение на использование мРНК-вакцины для лечения меланомы. Как пишет RT, речь идёт о препарате «Неовак-РОНЦ».
Отмечается, что индивидуализированная неоантиген-специфическая вакцина была разработана специалистами НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.
«Она будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1», - указали в министерстве.
В ведомстве добавили, что вакцина изготавливается для конкретного пациента.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разработали вакцину от ротавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
