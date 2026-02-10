Минздрав одобрил вакцину от меланомы

Отмечается, что индивидуализированная неоантиген-специфическая вакцина была разработана специалистами НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

«Она будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1», - указали в министерстве.

В ведомстве добавили, что вакцина изготавливается для конкретного пациента.

