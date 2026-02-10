Минкульт призвали бороться с «неугодным» кино на «пиратских» сайтах

Многие фильмы и сериалы без традиционных ценностей удаляют лишь в легальном поле, но не на "пиратских" сайтах, сказал НСН Алексей Бырдин. 

Согласно действующему законодательству, удалить фильм или сериал, дискредитирующий традиционные ценности, можно будет лишь с официальных ресурсов, при этом пока нет механизма, который бы позволил убрать их и с пиратских сайтов. Об этом заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Победу над пиратским видеоконтентом в России опровергли

Минкульт РФ будет проверять фильмы без прокатных удостоверений для отслеживания наличия в них дискредитации традиционных ценностей, следует из опубликованного приказа ведомства, который вступит в силу 1 марта 2026 года. Для начала проверки потребуется электронное обращение в ведомство, составленное в произвольной форме. Оценивать содержание картин будет специально созданный экспертный совет. Процесс проверки для фильмов длительностью менее 420 минут должен занимать не более 20 дней. При выявлении нарушений Минкульт передаст заключение в Роскомнадзор. Бырдин напомнил, что проверять смогут лишь контент, размещенный в соцсетях и онлайн-кинотеатрах.

«Таких фильмов или сериалов абсолютное большинство. Если говорить про видео-контент в интернете, который описывается термином «аудиовизуальное произведение», становится понятно, насколько огромна потенциальная зона для проверки Минкультуры. Однако даже при обнаружении в контенте дискредитации традиционных ценностей, удалить его, согласно действующему законодательству, можно будет только из онлайн-кинотеатров или соцсетей. В реестре Роскомнадзора 23 аудиовизуальных сервиса и семь соцсетей. Имеем дело с неравномерным применением запрещения и распространения той или иной информации. Если, относительно других категорий запрещенной информации, включая пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено), это работает для всех информационных ресурсов, то дискредитацию традиционных ценностей решили ограничивать только в ресурсах легальных. Это большая правовая лакуна, которую по-хорошему нужно закрывать. Если контент нельзя удалить с «пиратских» ресурсов, задача по борьбе с дискредитацией традиционных ценностей не будет решена», - отметил он.

BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности

По словам собеседника НСН, предполагается, что Минкульт будет изучать контент любого хронометража.

«Нет никаких ограничений – короче или длиннее 20 минут. Есть закон о кинематографии, в рамках которого действует Министерство культуры. В нем есть единственное определение того предмета, который они исследуют. Фильм – это последовательность кадров, объединенная сюжетом, который может быть воспроизведен с помощью различных технических средств. Под это определение попадает любой аудиовизуальный контент – не важно, пятисекундный ролик или восьмичасовой сериал. Поэтому в теории обращения граждан могут касаться абсолютно любого контента, который размещен в социальных сетях», - сказал Бырдин.

В июле 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности». При этом председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова отмечала, что с 1 марта 2026 года, после вступления инициативы в силу, Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы. Речь о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента России. Среди них - жизнь, достоинство, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:МинкультурыФильмСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры