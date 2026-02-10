Минкульт РФ будет проверять фильмы без прокатных удостоверений для отслеживания наличия в них дискредитации традиционных ценностей, следует из опубликованного приказа ведомства, который вступит в силу 1 марта 2026 года. Для начала проверки потребуется электронное обращение в ведомство, составленное в произвольной форме. Оценивать содержание картин будет специально созданный экспертный совет. Процесс проверки для фильмов длительностью менее 420 минут должен занимать не более 20 дней. При выявлении нарушений Минкульт передаст заключение в Роскомнадзор. Бырдин напомнил, что проверять смогут лишь контент, размещенный в соцсетях и онлайн-кинотеатрах.

«Таких фильмов или сериалов абсолютное большинство. Если говорить про видео-контент в интернете, который описывается термином «аудиовизуальное произведение», становится понятно, насколько огромна потенциальная зона для проверки Минкультуры. Однако даже при обнаружении в контенте дискредитации традиционных ценностей, удалить его, согласно действующему законодательству, можно будет только из онлайн-кинотеатров или соцсетей. В реестре Роскомнадзора 23 аудиовизуальных сервиса и семь соцсетей. Имеем дело с неравномерным применением запрещения и распространения той или иной информации. Если, относительно других категорий запрещенной информации, включая пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено), это работает для всех информационных ресурсов, то дискредитацию традиционных ценностей решили ограничивать только в ресурсах легальных. Это большая правовая лакуна, которую по-хорошему нужно закрывать. Если контент нельзя удалить с «пиратских» ресурсов, задача по борьбе с дискредитацией традиционных ценностей не будет решена», - отметил он.