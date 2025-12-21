Эксперт: Новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тысячи рублей
Стоимость любого подарка учителю не может превышать 3 тысячи рублей, иначе он рискует быть квалифицирован как взятка. Об этом в интервью ТАСС напомнил заместитель председателя общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.
Авдеенко подчеркнул, что в российском законодательстве отсутствует точное определение термина «подарок». При этом закон не устанавливает лимит на количество презентов, которые можно вручить одному педагогу. Если родители решат подарить несколько отдельных предметов, ограничение в 3 тысячи рублей применяется к каждому из них индивидуально.
Эксперт особо отметил, что правило не меняется даже для коллективных подарков от всего класса. Независимо от того, сколько человек участвует в сборе средств, общая стоимость презента не должна превышать указанный лимит — умножать 3 тысячи рублей на число дарителей недопустимо.
Кроме того, Авдеенко рекомендовал сохранять чеки на приобретенные подарки и, по возможности, передавать их педагогу вместе с презентом. Это позволит в случае проверки подтвердить реальную стоимость и избежать недоразумений.
Ранее НСН собрал идеи недорогих подарков для родных и коллег.
