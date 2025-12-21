Эксперт: Новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тысячи рублей

Авдеенко подчеркнул, что в российском законодательстве отсутствует точное определение термина «подарок». При этом закон не устанавливает лимит на количество презентов, которые можно вручить одному педагогу. Если родители решат подарить несколько отдельных предметов, ограничение в 3 тысячи рублей применяется к каждому из них индивидуально.

Эксперт особо отметил, что правило не меняется даже для коллективных подарков от всего класса. Независимо от того, сколько человек участвует в сборе средств, общая стоимость презента не должна превышать указанный лимит — умножать 3 тысячи рублей на число дарителей недопустимо.

Кроме того, Авдеенко рекомендовал сохранять чеки на приобретенные подарки и, по возможности, передавать их педагогу вместе с презентом. Это позволит в случае проверки подтвердить реальную стоимость и избежать недоразумений.

