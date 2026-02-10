В Госдуме заявили, что ограничения против Telegram могут отменить

По его словам, доступ к платформе может быть восстановлен в полном объёме, однако для этого следует устранить выявленные нарушения.

«Это не запрет как цель, а инструмент понуждения к соблюдению закона... Ответственность за дальнейшее развитие ситуации лежит на самом Telegram», - отметил Немкин.

Парламентарий указал, что Россия остаётся открытой для любых цифровых сервисов, но при условии, если они готовы работать «по понятным и единым для всех правилам».

Ранее Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

