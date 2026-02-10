В Госдуме заявили, что ограничения против Telegram могут отменить
Ограничения, введённые против мессенджера Telegram, носят обратимый характер. Как пишет RT, об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, доступ к платформе может быть восстановлен в полном объёме, однако для этого следует устранить выявленные нарушения.
«Это не запрет как цель, а инструмент понуждения к соблюдению закона... Ответственность за дальнейшее развитие ситуации лежит на самом Telegram», - отметил Немкин.
Парламентарий указал, что Россия остаётся открытой для любых цифровых сервисов, но при условии, если они готовы работать «по понятным и единым для всех правилам».
Ранее Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
