Барахтанье в болоте? Возможная рецессия в 2026 году не ударит по россиянам
Алексей Зубец заявил НСН, что деньги на депозитах пока еще будут приносить россиянам доход, так что останутся там, а Андрей Нечаев отметил, что глубокого кризиса ждать не стоит.
Рецессия в 2026 году в России действительно возможна, однако по простым людям она не ударит, так как одновременно с этим ожидается рост доходов населения. Об этом НСН рассказал экономист Алексей Зубец.
Экономика России войдёт в рецессию уже в этом году, если ничего не изменится, а к октябрю возникнет риск банковского кризиса и россияне начнут массово снимать деньги с депозитов, считает Bloomberg. Зубец раскрыл, что РФ может войти в рецессию, но лишь технически, однако никакого банковского кризиса не случится.
«Рецессия — это падение ВВП два квартала подряд. Данных о первом квартале у нас нет, а четвертый квартал был позитивный. И там шла речь о том, что ВВП в декабре вырос на 2%. Значит, от этого он вытянулся в плюс на 1% по году. При этом по большому счету от того, что ВВП растет или падает, населению ни горячо, ни холодно. Главное, чтобы росли доходы. Кадровый голод как был, так и остался. Следовательно, по году можно ожидать рост зарплат и вместе с тем рост доходов, потому что индексация пенсий будет на уровне чуть выше инфляции. Поэтому народ будет чувствовать себя хорошо. Так что рецессия возможна, как технический процесс, но по народу она не ударит», - объяснил он.
При этом Зубец не увидел предпосылок к тому, что россияне начнут массово снимать средства с депозитов.
«А вот снятие денег с депозитов произойдет, только если доходность депозитов станет отрицательной, то есть ниже инфляции. Пока такого не видно, потому что реальная инфляция в начавшемся году будет держаться, наверное, на уровне около 10%. Если ЦБ по концу года опустит ставку, условно, до 12%, значит, банки будут давать 10% или около того, что равно инфляции. Так что я не вижу предпосылок для того, чтобы народ пошел забирать деньги из банков, пока они приносят реальный доход», - уточнил он.
В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил, что не ждет какого-то глобального кризиса.
«Я думаю, что нас ждет такое барахтанье в болоте с темпами роста около нуля. Не думаю, что будет какой-то глубокий кризис. Ну, если, конечно, не произойдет каких-то чрезвычайных событий», - рассказал он НСН.
Также Нечаев дал совет, как среднестатистическому россиянину минимизировать возможные риски в связи с угрозой рецессии и защитить доходы.
«Сейчас появилось много интересных инструментов на фондовом рынке, в частности, цифровые финансовые активы, структурные облигации. Мне очень нравятся так называемые замещающие облигации, то есть с валютным номиналом, но с расчетами в рублях. Однако работа с этими инструментами требует некоторых знаний и интеллектуального напряжения. Плюс надо иметь брокера, потому что цифровые финансовые активы можно покупать напрямую, а остальные, как правило, через брокеров. Те, кому лень этим заниматься, могут обратить внимание на депозиты, пока ставки по ним привлекательные - где-то 14-15%. А у кого нет сбережений, надо просто составить какой-то личный финансовый план семьи», – подытожил он.
Ранее экономист Денис Ракша заявил НСН, что под политическим давлением Центробанк 13 февраля максимум снизит ставку на 0,25 п.п., что будет просто символическим жестом для успокоения публики.
