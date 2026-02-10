«Рецессия — это падение ВВП два квартала подряд. Данных о первом квартале у нас нет, а четвертый квартал был позитивный. И там шла речь о том, что ВВП в декабре вырос на 2%. Значит, от этого он вытянулся в плюс на 1% по году. При этом по большому счету от того, что ВВП растет или падает, населению ни горячо, ни холодно. Главное, чтобы росли доходы. Кадровый голод как был, так и остался. Следовательно, по году можно ожидать рост зарплат и вместе с тем рост доходов, потому что индексация пенсий будет на уровне чуть выше инфляции. Поэтому народ будет чувствовать себя хорошо. Так что рецессия возможна, как технический процесс, но по народу она не ударит», - объяснил он.

При этом Зубец не увидел предпосылок к тому, что россияне начнут массово снимать средства с депозитов.

«А вот снятие денег с депозитов произойдет, только если доходность депозитов станет отрицательной, то есть ниже инфляции. Пока такого не видно, потому что реальная инфляция в начавшемся году будет держаться, наверное, на уровне около 10%. Если ЦБ по концу года опустит ставку, условно, до 12%, значит, банки будут давать 10% или около того, что равно инфляции. Так что я не вижу предпосылок для того, чтобы народ пошел забирать деньги из банков, пока они приносят реальный доход», - уточнил он.