Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram
В отношении мессенджера Telegram действительно вводятся ограничения. Как пишет RT, об этом заявили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что причиной блокировок является не исполнение платформой российского законодательства.
«Не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что введение ограничений будет продолжаться до устранения нарушений.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, однако пересылка видео и фото точно будет ограничена.
