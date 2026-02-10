Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram

Отмечается, что причиной блокировок является не исполнение платформой российского законодательства.

«Не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что введение ограничений будет продолжаться до устранения нарушений.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, однако пересылка видео и фото точно будет ограничена.

