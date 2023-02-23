Путин уточнил информацию о мерах поддержки военных и их семей 23 февраля

«Святая обязанность государства - заботиться о тех, кто защищает страну», – заявил он.

В связи с этим глава государства уделил внимание работе Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого заявил накануне в своем послании к Федеральному собранию РФ.

Новый фонд подчинят правительству. «Подчиним напрямую правительству. Это должна быть мощная структура», – подчеркнул он.

Планируется, что фонд организует адресную поддержку военнослужащих.

«За каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать. Во всяком случае я на это очень рассчитываю. Добьемся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал», – цитирует президента РИА Новости.