Путин уточнил информацию о мерах поддержки военных и их семей 23 февраля
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества раскрыл подробности работы нового фонда поддержки семей погибших на СВО военных и льготах для действующих военнослужащих четырех регионов страны.
Президент России считает святой обязанностью государства заботиться о защитниках страны. Об этом он заявил в обращении к военнослужащим после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
«Святая обязанность государства - заботиться о тех, кто защищает страну», – заявил он.
В связи с этим глава государства уделил внимание работе Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов, о создании которого заявил накануне в своем послании к Федеральному собранию РФ.
Новый фонд подчинят правительству. «Подчиним напрямую правительству. Это должна быть мощная структура», – подчеркнул он.
Планируется, что фонд организует адресную поддержку военнослужащих.
«За каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать. Во всяком случае я на это очень рассчитываю. Добьемся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал», – цитирует президента РИА Новости.
По словам президента, в дальнейшем помощь из фонда будут получать не только военнослужащие.
«И потом, как следующий шаг впишем его в работу со всеми другими категориями людей, которые этого заслуживают», – отметил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что в стране создадут государственный фонд помощи семьям участников специальной военной операции.
«Адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Решать вопросы санаторного лечения, реабилитации. Помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве. Важнейшая задача – уход на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», – сказал глава государства.
Также президент России объявил о том, что статус ветерана боевых действий России распространят на военнослужащих Донбасса, уволившихся со службы из-за ранения до 30 сентября 2022 года - до момента вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Таким образом глава государства ответил на просьбу военнослужащих. Они рассказали, что законы РФ не распространялись на военных на момент их увольнения, потому что они не являлась гражданами России.
Пока не сообщается, за счет каких средств сформируют новый фонд.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак в пресс-центре НСН услышал намек на это в обращении президента к бизнесу во время послания к Федеральному собранию.
«Мне кажется, самое важное в послании – обращение к предпринимателям, к тому среднему классу, который генерирует возможности и создает новые рабочие места. Мы видим, что есть посыл, чтобы предприниматели занялись деофшоризацией, это касается в первую очередь крупного бизнеса. Мы видим, что есть возможность получать новые кредиты, чтобы повышать конкурентоспособность нашей экономики. И мы видим, что есть задача повышения качества жизни – для этого проиндексируют маткапитал, увеличат МРОТ, продолжат бессрочную газификацию. Самое основное – это ответственное развитие экономики», - отметил он.
Ранее Татьяна Голикова была назначена ответственной за формирование специального государственного фонда для обеспечения поддержки ветеранов и семей погибших участников спецоперации. Она же проконтролирует дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, предоставление материнского капитала в новых регионах и другие поручения главы государства по социальной тематике.
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