СМИ: Задержанный пилот Flydubai хотел разбить самолет в израильском аэропорту
Задержанный пилот авиакомпании Flydubai в ходе допроса признался, что намеревался направить лайнер на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщают журналист телеканала N12 Амит Сегал и издание «Седьмой канал» со ссылкой на источники.
По данным СМИ, злоумышленник планировал выполнить стандартный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить воздушное судно было бы уже невозможно, резко изменить курс и врезаться в здание. Как отметил Сегал, предотвратить теракт удалось исключительно благодаря решительным действиям раненого пилота-индийца, которому во что бы то ни стало удалось открыть дверь кабины.
Источники уточняют, что попытка захвата была предпринята во время пролета над Иорданией специально для того, чтобы дальнейший полет в Израиль выглядел как обычный коммерческий рейс и не вызывал подозрений у служб безопасности.
Кроме того, «Седьмой канал» сообщает, что второй пилот признался в заранее спланированном характере преступления. По его словам, он задумал это нападение еще до трудоустройства в Flydubai. Мужчина специально изучал, какие авиакомпании выполняют рейсы в Тель-Авив, и целенаправленно добивался приема на работу именно в эту компанию, чтобы в будущем реализовать свой план.
30 сентября борт FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля квалифицировали произошедшее как попытку теракта.
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