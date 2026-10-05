КПРФ: На митинге в Москве задержаны 65 человек

Правоохранительные органы Москвы, по предварительным данным, задержали 65 человек на акции КПРФ, приуроченной к годовщине расстрела Дома Советов, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

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В настоящее время ведется работа над освобождением задержанных и оказанием им необходимой помощи. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил в своем Telegram-канале, что полицейские задержали участников акции в момент ее завершения – в автозаки поместили около 60 человек, большинство из которых – молодые люди.

По данным Новикова, задержанные были распределены по нескольким полицейским участкам Москвы. Позже их начали отпускать. В некоторых случаях особенно заметно, что сотрудники полиции «ждут распоряжений начальства». Зампред ЦК КПРФ отметил, что в этом году в акции приняло участие заметно больше людей, чем в прошлом.

КПРФ проводит памятные акции в годовщину событий сентября-октября 1993 года ежегодно.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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