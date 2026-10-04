Октоберфест обновил абсолютный рекорд посещаемости

Мюнхенский Октоберфест установил абсолютный рекорд посещаемости за всю историю проведения праздника. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные городских властей.

Литр пива за 40 лет на Октоберфесте подорожал на 400 процентов

По данным издания, в этом году фестиваль посетило 7,4 миллиона человек, что превысило предыдущий рекорд 2023 года, когда на праздник пришло 7,2 миллиона гостей.

Также Spiegel отмечает, что в этом году на празднике было выпито 6,7 миллиона литров пива, что на 2,7% больше, чем в 2025 году (6,5 миллиона литров). Кроме того, владельцы точек общепита зафиксировали рост продаж еды на 2–3%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что пиво на Октоберфесте подорожало на 400 процентов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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