Октоберфест обновил абсолютный рекорд посещаемости
Мюнхенский Октоберфест установил абсолютный рекорд посещаемости за всю историю проведения праздника. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные городских властей.
По данным издания, в этом году фестиваль посетило 7,4 миллиона человек, что превысило предыдущий рекорд 2023 года, когда на праздник пришло 7,2 миллиона гостей.
Также Spiegel отмечает, что в этом году на празднике было выпито 6,7 миллиона литров пива, что на 2,7% больше, чем в 2025 году (6,5 миллиона литров). Кроме того, владельцы точек общепита зафиксировали рост продаж еды на 2–3%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что пиво на Октоберфесте подорожало на 400 процентов.
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