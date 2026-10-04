Октоберфест обновил абсолютный рекорд посещаемости

По данным издания, в этом году фестиваль посетило 7,4 миллиона человек, что превысило предыдущий рекорд 2023 года, когда на праздник пришло 7,2 миллиона гостей.

Также Spiegel отмечает, что в этом году на празднике было выпито 6,7 миллиона литров пива, что на 2,7% больше, чем в 2025 году (6,5 миллиона литров). Кроме того, владельцы точек общепита зафиксировали рост продаж еды на 2–3%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что пиво на Октоберфесте подорожало на 400 процентов.