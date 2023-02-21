Собянин подписал указ о мерах поддержки участвующих в СВО москвичей

Согласно документу, соцподдержка теперь распространяется на семьи мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев. В список мер входят ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребёнка, а также единовременное пособие молодым родителям, которое будет предоставляться в упрощенном порядке, то есть без оценки уровня обеспеченности семьи.

Также в указе говорится о внеочередном зачислении в детские сады по достижении возраста 1,5 лет и освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных дошкольных учреждений, предоставление бесплатного двухразового горячего питания школьникам с 1 по 11 классы и одноразового - студентам городских колледжей.

Кроме того, в список мер входят первоочередное и бесплатное зачисление в группы продлённого дня школьников с 1 по 6 классы, освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях допобразования, организация профессионального обучения и содействие в поиске работы для супруг и детей трудоспособного возраста, оказание психологической помощи и юридические консультации.

Нуждающиеся семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пожилые граждане, инвалиды I и II группы социального обслуживания на дому, независимо от состава и без учёта уровня доходов, теперь доступно первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания.

Ранее президент России Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию предложил создать специальный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших, сообщает RT.

