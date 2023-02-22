Белоусов назначен куратором подготовки мер по деофшоризации
Председатель правительства Михаил Мишустин отдал распоряжение своим заместителям к 7 марта сформулировать предложения по исполнению поручений, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Как информирует пресс-служба кабинета министров, первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен ответственным за разработку мер по деофшоризации экономики.
Белоусов буде также отвечать за ускорение внесения в Госдуму законопроектов для запуска с апреля государственной программы долгосрочных сбережений граждан. Он же будет курировать установление страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений.
Как отметил в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак, условием деофшоризации, должны стать гарантии безопасности российским предпринимателям внутри страны и льготами при инвестировании в экономику.
Вице-премьер Виктории Абрамченко будет курировать дальнейшую ликвидацию свалок. Татьяна Голикова назначена ответственной за формирование специального государственного фонда для обеспечения поддержки ветеранов и семей погибших участников спецоперации. Она же проконтролирует дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, предоставление материнского капитала в новых регионах и другие поручения главы государства по социальной тематике.
Вице-премьер Александр Новак несёт ответственность за стабильное финансирование программы бесплатной газификации, в том числе, социальных объектов. Распределены поручения и среди других заместителей главы правительства.
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