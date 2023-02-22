Белоусов назначен куратором подготовки мер по деофшоризации

Председатель правительства Михаил Мишустин отдал распоряжение своим заместителям к 7 марта сформулировать предложения по исполнению поручений, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Как информирует пресс-служба кабинета министров, первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен ответственным за разработку мер по деофшоризации экономики.

Белоусов буде также отвечать за ускорение внесения в Госдуму законопроектов для запуска с апреля государственной программы долгосрочных сбережений граждан. Он же будет курировать установление страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений.