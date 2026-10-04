МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 280 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 4 октября уничтожили 280 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем а также акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее Минобороны сообщили, что в ночь на 4 октября силы ПВО уничтожили 559 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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