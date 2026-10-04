МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 280 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 4 октября уничтожили 280 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 560 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем а также акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Минобороны сообщили, что в ночь на 4 октября силы ПВО уничтожили 559 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры