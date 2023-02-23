Путин рассказал о фонде по поддержке семей погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине СВО и ветеранов будет напрямую подчинён правительству.
Общаясь с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве он отметил, что это будет мощная государственная структура.
«Как я уже сказал, за каждым человеком, за каждой семьёй, должен быть закреплён отдельный социальный работник», - добавил глава государства.
Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что фонд помощи семьям участников СВО будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, сообщает НСН.
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