Путин рассказал о фонде по поддержке семей погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине СВО и ветеранов будет напрямую подчинён правительству.

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Общаясь с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве он отметил, что это будет мощная государственная структура.

«Как я уже сказал, за каждым человеком, за каждой семьёй, должен быть закреплён отдельный социальный работник», - добавил глава государства.

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что фонд помощи семьям участников СВО будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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