Путин рассказал о фонде по поддержке семей погибших участников СВО

Общаясь с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве он отметил, что это будет мощная государственная структура.

«Как я уже сказал, за каждым человеком, за каждой семьёй, должен быть закреплён отдельный социальный работник», - добавил глава государства.

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что фонд помощи семьям участников СВО будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, сообщает НСН.

