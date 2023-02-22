Путин: Весь наш народ является защитником отечества

Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках» и назвал весь российский народ защитниками отечества. Прямую трансляцию ведет ТАСС.

Путин приехал в «Лужники» на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»

«При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — весь наш народ является защитником отечества», - заявил глава государства.

Он подчеркнул мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества» и отметил, что в сердцах россиян Родина и семья равнозначны. Российский лидер поздравил всех с Днем защитника Отечества и спел гимн.

Президент заявил, что вся страна гордится и поддерживает наших бойцов. Рядом с Путиным на сцене присутствовали военные, которым глава государства пожал руку в конце своего выступления.

Ранее член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН заявил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подвел черту последних 30 лет и дал понять Западу, что у России серьезные намерения.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияЛужникиКонцертВладимир Путин
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