Путин: Весь наш народ является защитником отечества

«При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — весь наш народ является защитником отечества», - заявил глава государства.

Он подчеркнул мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества» и отметил, что в сердцах россиян Родина и семья равнозначны. Российский лидер поздравил всех с Днем защитника Отечества и спел гимн.

Президент заявил, что вся страна гордится и поддерживает наших бойцов. Рядом с Путиным на сцене присутствовали военные, которым глава государства пожал руку в конце своего выступления.

Ранее член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН заявил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подвел черту последних 30 лет и дал понять Западу, что у России серьезные намерения.

