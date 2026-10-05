Додик объявил о победе на выборах и поблагодарил Путина

Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил о победе политической силы на прошедших выборах, сообщает ТАСС.

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«Я объявляю о победе на всех уровнях. Спасибо всем вам. Мы благодарим всех, кто нас поддерживал», — указал Додик.

Председатель партии отметил, что «Союз независимых социал-демократов» вместе с коалиционными партнерами получат две трети мандатов в парламенте Республики Сербской нового созыва. Политик также поблагодарил российского президента Владимира Путина за поддержку перед голосованием. «Благодарю также президента Путина, который принял нас перед выборами», — подчеркнул он.

Ранее Додик указал на большую мудрость Путина в недопущении масштабных ударов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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