Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам в конце октября
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, что Киев согласен принять участие в трехсторонних переговорах с представителями России и США.
По его словам, речь идет о переговорах в конце октября. Президент указал, что «американская сторона поддерживает контакты, как с Украиной, так и с Россией и предлагает провести трехстороннюю встречу на техническом уровне».
Зеленский отметил, что уже подтвердил Вашингтону готовность Украины провести такие переговоры в предложенные сроки.
Ранее представитель Кремля Дмитрий ПЕсков заявил, что перемирие на Украине «по сути, ничего не даст». По его словам, в Киеве прекрасно знают, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на «дорогу, которая приведет нас... к устойчивому миру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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