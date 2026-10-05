Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам в конце октября

По его словам, речь идет о переговорах в конце октября. Президент указал, что «американская сторона поддерживает контакты, как с Украиной, так и с Россией и предлагает провести трехстороннюю встречу на техническом уровне».

Зеленский отметил, что уже подтвердил Вашингтону готовность Украины провести такие переговоры в предложенные сроки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий ПЕсков заявил, что перемирие на Украине «по сути, ничего не даст». По его словам, в Киеве прекрасно знают, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на «дорогу, которая приведет нас... к устойчивому миру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

