СМИ: ВСУ направили на контрнаступление неподготовленных колумбийцев
Вооруженные силы Украины направили на контрнаступление под городом Орехов свежеприбывших неподготовленных к боевым действиям колумбийцев, сообщает Telegram-канал Mash.
Их отправляют на позиции без должной экипировки и вооружения. С начала осени в районе Преображенки действуют части 23-го штурмового полка, значительную долю которого составляют выходцы из Колумбии. По предварительным данным, на этом направлении может находиться от 500 до 1000 южноамериканцев. О положении новоприбывших можно судить по появившемуся видео: на кадрах один из колумбийцев отбивается палкой от дрона на оптоволокне, так как другого оружия у него нет. ВСУ бросают наёмников на позиции без должного вооружения.
На этом фоне МИД Колумбии требует от Украины прекратить вербовку своих граждан. Ведомство зафиксировало 863 обращения родственников, связанные с погибшими, пропавшими без вести и попавшими в плен колумбийцами на Украине.
Ранее в МИД РФ заявили, что количество иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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