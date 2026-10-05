Их отправляют на позиции без должной экипировки и вооружения. С начала осени в районе Преображенки действуют части 23-го штурмового полка, значительную долю которого составляют выходцы из Колумбии. По предварительным данным, на этом направлении может находиться от 500 до 1000 южноамериканцев. О положении новоприбывших можно судить по появившемуся видео: на кадрах один из колумбийцев отбивается палкой от дрона на оптоволокне, так как другого оружия у него нет. ВСУ бросают наёмников на позиции без должного вооружения.

На этом фоне МИД Колумбии требует от Украины прекратить вербовку своих граждан. Ведомство зафиксировало 863 обращения родственников, связанные с погибшими, пропавшими без вести и попавшими в плен колумбийцами на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что количество иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

