«Путин сказал – Шойгу сделал!»: В России завершилась частичная мобилизация

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

Владимир Путин встретился в пятницу с Сергеем Шойгу, который доложил верховному главнокомандующему о ситуации с мобилизацией.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», - отчеканил Шойгу.

По его словам, в район спецоперации направлены 82 тысячи человек из числа мобилизованных, а 218 тысяч человек продолжают подготовку в учебных центрах и на полигонах.

«218 тысяч находятся на полигонах, где проходят подготовку и боевое слаживание. 82 тысячи человек находятся в районах проведения специальной военной операции. Из этих 82 тысяч 41 тысяча действует в составе подразделений. (…) Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», - рассказал министр обороны.

Он также сообщил, что 13 тысяч россиян пошли в армию в качестве добровольцев, отметив, что отныне в войска будут отправлять только добровольцев и контрактников.

Сергей Кужугетович также заверил президента, что проблемы с экипировкой и питанием мобилизованных решены.

«На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием», - подчеркнул Шойгу.

Со своей стороны, Путин поблагодарил всех , кто вступил в ряды российской армии, поручив министру с учетом опыта спецоперации «внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных Сил, включая Сухопутные войска», а также модернизировать систему работы военкоматов.