«Путин сказал – Шойгу сделал!»: В России завершилась частичная мобилизация
Министр обороны досрочно выполнил «пятничное» обещание президента, отметив, что никаких «дополнительных заданий» по мобилизации не планируется.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил сегодня о завершении частичной мобилизации, которое анонсировал Владимир Путин.
При этом пятницы становятся символичным днем для россиян. В «пятницу, 14-го» Путин сказал, что мобилизация завершится «в течение примерно двух недель», а в «пятницу, 28-го» Шойгу поставил точку в этом вопросе.
При этом эксперты допускают, что вторая волна мобилизации все-таки будет - но позже.
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Владимир Путин встретился в пятницу с Сергеем Шойгу, который доложил верховному главнокомандующему о ситуации с мобилизацией.
«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», - отчеканил Шойгу.
По его словам, в район спецоперации направлены 82 тысячи человек из числа мобилизованных, а 218 тысяч человек продолжают подготовку в учебных центрах и на полигонах.
«218 тысяч находятся на полигонах, где проходят подготовку и боевое слаживание. 82 тысячи человек находятся в районах проведения специальной военной операции. Из этих 82 тысяч 41 тысяча действует в составе подразделений. (…) Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», - рассказал министр обороны.
Он также сообщил, что 13 тысяч россиян пошли в армию в качестве добровольцев, отметив, что отныне в войска будут отправлять только добровольцев и контрактников.
Сергей Кужугетович также заверил президента, что проблемы с экипировкой и питанием мобилизованных решены.
«На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием», - подчеркнул Шойгу.
Со своей стороны, Путин поблагодарил всех , кто вступил в ряды российской армии, поручив министру с учетом опыта спецоперации «внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных Сил, включая Сухопутные войска», а также модернизировать систему работы военкоматов.
БЕЛАЯ ПЯТНИЦА
Ровно две недели назад Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации.
«Сейчас в войсках-формирователях 222 тысяч человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - сказал Путин 14 октября в Астане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил тогда, что завершение мобилизации произойдет до конца месяца, однако Шойгу успел выполнить задачу досрочно.
На следующий рабочий день после заявлений Путина о «двух неделях» мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице.
В этот же день, 17 октября, аналогичное заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а за «флагманами» пошли и другие регионы.
Путин говорил в Астане, что не видит необходимости в новой волне мобилизации.
«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», - заверил тогда президент РФ.
Шойгу сегодня подтвердил, что «дополнительных заданий нет», однако некоторые эксперты считают, что 300 тысяч призванных мало.
«Численность украинских войск и сейчас втрое превышает нашу численность. У них может быть очередная волна этой мобилизации, сколько они призовут, я не могу сейчас сказать. Сейчас где-то порядка 700 тысяч», - сказал НСН экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев.
По его словам, для полной демилитаризации Украины необходимо не менее двух десятков дивизий.
«Мое мнение – чтобы достичь конечной цели по денацификации, демилитаризации Украины нам нужно дойти до польской границы. Для этого, безусловно, потребуются войска. Пока таких целей не было объявлено. Тактика – это хорошо, но без численности армии невозможно воевать и одерживать победы. Чтобы выполнить первоначальные оперативные и стратегические задачи нам необходимо минимум два десятка общевойсковых дивизий», - пояснил генерал.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев говорил НСН, что целей спецоперации можно достичь и без второй волны мобилизации.
«300 тысяч - это и есть около 20 дивизий, если они, конечно, все пойдут в сухопутные войска. С другой стороны, войска там уже есть. Я считаю, что после проведения частичной мобилизации мы можем добиться тех целей, которые поставлены, если все спланируем, проведем качественное боевое слаживание, организуем взаимодействие между артиллерией, авиацией и сухопутными войсками. Я сегодня общался с участниками спецоперации, они считают, что мы должны справиться», - сказал Соболев 7 октября.
Между тем, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал 24 октября, что в ближайшее время будут взяты под контроль Одесская, Днепропетровская и Николаевская области Украины.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков подтвердил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что контроль над Одессой чрезвычайно важен для полной победы.
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