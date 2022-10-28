Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

На встрече с главой государства глава военного ведомства рассказал, что в настоящее время 218 тысяч человек проходят подготовку, а 82 тысячи человек уже направлены в район проведения специальной военной операции на Украине.

Шойгу уточнил, что в войска было призвано и направлено более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, а также свыше 27 тысяч предпринимателей.

«13 тысяч граждан изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — добавил глава Минобороны.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов обратился с просьбой к Шойгу решить проблему недостаточной боевой подготовкой мобилизованных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

