Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что мероприятия по частичной мобилизации закончены, сообщает РИА Новости.

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На встрече с главой государства глава военного ведомства рассказал, что в настоящее время 218 тысяч человек проходят подготовку, а 82 тысячи человек уже направлены в район проведения специальной военной операции на Украине.

Шойгу уточнил, что в войска было призвано и направлено более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, а также свыше 27 тысяч предпринимателей.

«13 тысяч граждан изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — добавил глава Минобороны.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов обратился с просьбой к Шойгу решить проблему недостаточной боевой подготовкой мобилизованных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияМобилизацияВладимир ПутинСергей Шойгу
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