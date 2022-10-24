«Нужно 20 дивизий»: Генерал оценил перспективы мобилизации в России и на Украине
Владимир Болдырев отметил, что численность украинских войск сейчас втрое превышает численность российских. По его словам, России необходимо еще минимум два десятка общевойсковых дивизий.
Численность украинских войск сейчас втрое превышает численность российских, новая волна мобилизации на Украине может потребовать большее число бойцов со стороны России, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что украинские власти могут объявить массовую мобилизацию в ответ на объявленную в России частичную. По информации источника издания «Страна.ua», всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля, но фактически она не проводилась. Болдырев отметил, что численность украинских войск уже сейчас превосходит численность российских в рамках спецоперации.
«Численность украинских войск и сейчас втрое превышает нашу численность. У них может быть очередная волна этой мобилизации, сколько они призовут, я не могу сейчас сказать. Сейчас где-то порядка 700 тысяч у них есть, это не на переднем плане, это всеобщая численность армии, которая участвует в боевых действиях», - отметил Болдырев.
По его словам, для достижения целей спецоперации России может потребоваться еще минимум два десятка дивизий.
«Посмотрим на обстановку, как это все будет происходить. Мое мнение – чтобы достичь конечной цели по денацификации, демилитаризации Украины нам нужно дойти до польской границы. Для этого, безусловно, потребуются войска. Пока таких целей не было объявлено. Тактика – это хорошо, но без численности армии невозможно воевать и одерживать победы. Надо завоевывать территории, на них должны находиться войска, войска не только на переднем крае, но должны быть и войска, которые занимают тыловые районы. Чтобы выполнить первоначальные оперативные и стратегические задачи нам необходимо минимум два десятка общевойсковых дивизий», - отметил собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН назвал первостепенные задачи мобилизованных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- Лавров назвал голословными опровержения Запада о «грязной бомбе»
- «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана и гололедицы
- Кадыров рассказал об успехах бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе
- Глава «Навтогаза» предрёк Украине «худшую в истории» зиму
- В Госдуме усомнились, что после избрания Сунака отношения с Лондоном улучшатся
- Главы генштабов РФ и Британии обсудили по телефону «грязную бомбу»
- Стали известны подробности ликвидации спецназа ВСУ под Херсоном
- Российскую легкоатлетку из-за допинга лишили золота Олимпиады-2012
- Папа Римский встретился с Макроном
- Все необходимые для ремонта Крымского моста конструкции поставлены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru