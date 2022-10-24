«Нужно 20 дивизий»: Генерал оценил перспективы мобилизации в России и на Украине

Численность украинских войск сейчас втрое превышает численность российских, новая волна мобилизации на Украине может потребовать большее число бойцов со стороны России, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что украинские власти могут объявить массовую мобилизацию в ответ на объявленную в России частичную. По информации источника издания «Страна.ua», всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля, но фактически она не проводилась. Болдырев отметил, что численность украинских войск уже сейчас превосходит численность российских в рамках спецоперации.

«Численность украинских войск и сейчас втрое превышает нашу численность. У них может быть очередная волна этой мобилизации, сколько они призовут, я не могу сейчас сказать. Сейчас где-то порядка 700 тысяч у них есть, это не на переднем плане, это всеобщая численность армии, которая участвует в боевых действиях», - отметил Болдырев.