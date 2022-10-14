Осталось две недели: Путин назвал сроки завершения мобилизации

«ДО КОНЦА МЕСЯЦА»

Путин приехал в Казахстан на саммит СНГ и по итогам двухдневного визита дал пресс-конференцию, на которой впервые назвал сроки завершения мобилизации.

«Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысяч человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что завершение мобилизации произойдет до конца месяца.

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится (мобилизация – прим. НСН). И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», - сказал Песков журналистам.

Путин также рассказал, что Минобороны изначально предлагало призвать меньше 300 тысяч человек.

«Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек», - сказал Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, актуальна ли сегодня изначальная цифра.

Он также отверг возможность новой волны мобилизации в ближайшее время.

«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», - заверил президент РФ.

Путин также рассказал, что боевые задачи выполняют пока лишь 16 тысяч мобилизованных.

«Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», - разъяснил глава государства.