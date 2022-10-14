Осталось две недели: Путин назвал сроки завершения мобилизации
Президент сообщил, что на сегодняшний день призвано 222 тысяч человек из 300, пообещав, что до конца месяца «эта работа» закончится.
Президент России Владимир Путин в преддверии выходных успокоил россиян, сообщив, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель.
Заявления Путина прозвучали из Астаны на фоне сообщений СМИ об «облавах» на резервистов. Он также сообщил, что не видит необходимости нового призыва в «обозримом будущем».
«ДО КОНЦА МЕСЯЦА»
Путин приехал в Казахстан на саммит СНГ и по итогам двухдневного визита дал пресс-конференцию, на которой впервые назвал сроки завершения мобилизации.
«Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысяч человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - сказал Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что завершение мобилизации произойдет до конца месяца.
«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится (мобилизация – прим. НСН). И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», - сказал Песков журналистам.
Путин также рассказал, что Минобороны изначально предлагало призвать меньше 300 тысяч человек.
«Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек», - сказал Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, актуальна ли сегодня изначальная цифра.
Он также отверг возможность новой волны мобилизации в ближайшее время.
«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», - заверил президент РФ.
Путин также рассказал, что боевые задачи выполняют пока лишь 16 тысяч мобилизованных.
«Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», - разъяснил глава государства.
«ПЯТЬ ДНЕЙ НА ПОДГОТОВКУ»
Владимир Путин также сообщил, как происходит подготовка мобилизованных.
«Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку», - подчеркнул президент РФ.
По его словам, первичная подготовка идет от 5 до 10 дней в частях-формирователях, после этого мобилизованные отправляются в боевые части, где готовятся от 5 до 15 дней. Срок подготовки зависит от военно-учетной специальности.
«Следующий этап - уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание», - разложил по полочкам Путин.
Кроме того, он назвал причину частичной мобилизации.
«Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация», - объяснил Владимир Владимирович.
Один из журналистов задал вопрос, касающийся сообщений СМИ о гибели мобилизованных россиян.
«Я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди в Совете безопасности, ранее служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», - сказал Путин в этой связи.
Он также вновь упомянул термин «бестолковщина» применительно к мобилизации, указав на причины этого явления.
«Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями», - разъяснил президент.
Путин высказался и о россиянах, покинувших страну на волне призыва.
«Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. (…) Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», - заключил Владимир Владимирович.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев говорил в интервью НСН, что для начала надо оценить эффективность первой волны мобилизации и только после этого можно будет рассуждать о необходимости второй.
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