Призыв в армию, запрет «наливаек» и выплаты: Какие изменения ждут россиян в апреле
С 1 апреля на срочную службу впервые будут набирать мужчин в возрасте до 30 лет. Социальные пенсии проиндексируют на 7,5%, а работу «наливаек» смогут запрещать.
В апреле для россиян вступает в силу ряд изменений. В частности, начинают действовать новые правила призыва на срочную службу и запрет «наливаек». Также будут проиндексированы социальные пенсии, а для памятников, увековечивающих память о событиях Великой Отечественной войны, вводится упрощенная процедура ремонта.
ПРИЗЫВ В АРМИЮ
С 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армию. Согласно указу президента России Владимира Путина, он будет идти до 15 июля, всего в войска наберут 150 тысяч человек. В 2023 году было призвано 147 тысяч срочников.
Это будет первая призывная компания с новыми возрастными параметрами призыва – верхний порог был увеличен до 30 лет.
Так, с 1 января верхнюю границу призывного возраста увеличили с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней – 18 лет. Ожидается, что повестки призывникам будут направлять в том числе в электронной форме. Электронная будет считаться врученной через семь дней после того, как сведения о ней появятся в соответствующем реестре. Тех россиян, которым исполнилось 27 лет в прошлом году, призыв не должен затронуть.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский сообщал ТАСС, что призывников не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине или пункты дислокации в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И ПАМЯТНИКИ ВОВ
Индексация социальных пенсий с 1 апреля составит 7,5%. Выплаты будут повышены для 4,1 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
Ранее, в январе, уже были проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,5%.
Кроме того, с 17 апреля вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Муниципалитеты смогут осуществлять ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах ВОВ более оперативно. Также будет создан отдельный реестр памятников ВОВ в общем реестре объектов культурного наследия – это поможет получить точную информацию об их количестве.
«Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа», – говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
ЗАПРЕТ «НАЛИВАЕК»
С 1 апреля вступает в силу закон, который наделяет местные власти правом запрещать на территории регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках».
Так, региональные власти теперь могут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. Это распространяется в том числе на точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, кафе, барах и буфетах.
Кроме того, теперь могут ограничивать время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъекты РФ могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявлял, что точки общепита, которые круглосуточно торгуют дешевым и зачастую контрафактным алкоголем в жилых домах, будут искоренены по всей стране.
«Получение полномочий региональными властями развязывает им руки. Те власти, которые действительно хотят искоренить эту проблему, сделают это. Точки, которые получили лицензию на организацию общепита, но круглосуточно продают алкоголь, будут искоренены. В ряде регионов ситуация будет более жестко определяться местной властью, где-то будет мягче, но тренд понятен», – предупреждал он.
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
Экзамен на получение водительских прав после трех неудачных попыток теперь можно пересдать только спустя шесть месяцев, а в список необходимых документов при сдаче экзамена нужно включить СНИЛС. Такие нормы закреплены в утвержденных кабмином правилах проведения экзамена на водительские права и выдачи водительских удостоверений, которые вступили в силу с 1 апреля.
Согласно документу, после трех неудачных попыток прийти на пересдачу можно от шести до девяти месяцев со дня предыдущего экзамена. Ранее это можно было сделать в срок от одного до трех месяцев.
Кроме того, с 1 апреля учеников «серых» автошкол теперь могут не допустить к экзаменам. Сдать их можно будет только в случае, если автошкола получит заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
ПРОСРОЧКА, ТАБАК И МАРКИРОВКА ИКРЫ
С 1 апреля начал работу механизм, который блокирует продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Первыми он затронет табак, слабоалкогольные напитки из кег и разливное пиво. Нововведение позволит защитить граждан от покупки товаров с нарушениями.
Так, при сканировании маркировки кассовое программное обеспечение будет обращаться к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами, а также если код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу.
С 1 апреля также изменились правила продажи табачной продукции. Вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Соответствующий федеральный закон был подписан в июне 2023 года.
Кроме того, начался первый этап маркировки черной и красной икры. Таким образом, с 1 апреля все участники рынка должны быть зарегистрированы в системе маркировки «Честный знак». На этот этап кабмин отвел один месяц, а с 1 мая вся красная и черная икра будет подлежать обязательной маркировке. До этого проводился эксперимент, который закончился 31 марта. Всего было выпущено свыше 71 тысячи кодов маркировки.
КУРОРТНЫЙ СБОР И ШТРАФЫ ЗА ЗАДЕРЖКУ РЕЙСОВ
С 1 апреля в Санкт-Петербурге начинает действовать курортный сбор в размере 100 рублей с туриста в сутки. По словам вице-губернатора города Алексея Корабельникова, на протяжении года велась активная подготовка. Были подготовлены нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора, а также разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга».
Так, Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября прошлого года, однако губернатор Александр Беглов сделал нулевую ставку сбора до 1 апреля 2024 года.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН отмечал, что курортные сборы отпугивают россиян от внутреннего туризма, а владельцев гостевых домов – от легализации.
«Мы против курортного сбора, потому что любые поборы с граждан отталкивают людей от внутреннего туризма. Не секрет, что многие владельцы частных гостевых домов не хотят легализоваться еще и по этой причине, опасаясь оттока клиентов. Например, в Краснодарском крае количество частных гостевых домов в десять раз превышает число официальных отелей. Нужно четко понимать, что курортный сбор – это непопулярная мера. Этот эксперимент проводится уже несколько лет, но мы считаем его крайне неудачным», - говорил Мкртчян.
Кроме того, авиакомпании с 1 апреля будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей в час. Согласно новой норме, максимальное возмещение также составит не более половины стоимости авиабилета, передает «Радиоточка НСН».
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