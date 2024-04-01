Призыв в армию, запрет «наливаек» и выплаты: Какие изменения ждут россиян в апреле

Это будет первая призывная компания с новыми возрастными параметрами призыва – верхний порог был увеличен до 30 лет.

Так, с 1 января верхнюю границу призывного возраста увеличили с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней – 18 лет. Ожидается, что повестки призывникам будут направлять в том числе в электронной форме. Электронная будет считаться врученной через семь дней после того, как сведения о ней появятся в соответствующем реестре. Тех россиян, которым исполнилось 27 лет в прошлом году, призыв не должен затронуть.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский сообщал ТАСС, что призывников не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине или пункты дислокации в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И ПАМЯТНИКИ ВОВ

Индексация социальных пенсий с 1 апреля составит 7,5%. Выплаты будут повышены для 4,1 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

Ранее, в январе, уже были проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,5%.

Кроме того, с 17 апреля вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Муниципалитеты смогут осуществлять ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах ВОВ более оперативно. Также будет создан отдельный реестр памятников ВОВ в общем реестре объектов культурного наследия – это поможет получить точную информацию об их количестве.