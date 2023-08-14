«Отталкивают людей!»: Курортные сборы назвали вредными для туристов
В Краснодарском крае нелегальных частных домов в десять раз больше, чем официальных отелей, сказал в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Курортные сборы отпугивают россиян от внутреннего туризма, а владельцев гостевых домов - от легализации, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил законодательно закрепить право на введение регионами курортного сбора. Такие меры уже введены в Крыму, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Этот эксперимент длится с 2018 года, при этом курортный сбор не может быть больше ста рублей.
«Мы против курортного сбора, потому что любые поборы с граждан отталкивают людей от внутреннего туризма. Не секрет, что многие владельцы частных гостевых домов не хотят легализоваться еще и по этой причине, опасаясь оттока клиентов. Например, в Краснодарском крае количество частных гостевых домов в десять раз превышает число официальных отелей. Нужно четко понимать, что курортный сбор – это непопулярная мера. Этот эксперимент проводится уже несколько лет, но мы считаем его крайне неудачным», - сказал Мкртчян.
При этом он напомнил, что курортный сбор может быть и нулевым.
«Радуются этому эксперименту лишь главы муниципалитетов, которые отчитываются, что потратили несколько миллиардов рублей на установку скамеечек в парке, как будто без курортного сбора этого бы не было. Их бы устанавливали, но не на деньги отдыхающих. При этом есть опыт Ставропольского края, который брал по 50 рублей, и опыт Крыма, который ничего не брал, хотя мог. Теперь регионы будут думать, чей опыт им перенимать, брать ноль рублей, 10, 50 или 100», - заключил собеседник НСН.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее высказал мнение, что курс доллара выше 120 рублей заставит россиян меньше путешествовать, превратив зарубежные поездки в «роскошь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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