«Отталкивают людей!»: Курортные сборы назвали вредными для туристов

Курортные сборы отпугивают россиян от внутреннего туризма, а владельцев гостевых домов - от легализации, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил законодательно закрепить право на введение регионами курортного сбора. Такие меры уже введены в Крыму, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Этот эксперимент длится с 2018 года, при этом курортный сбор не может быть больше ста рублей.