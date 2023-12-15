На Колыме хотят ввести курортный сбор для туристов
15 декабря 202316:36
На Колыме захотели ввести курортный сбор. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на правительства Магаданской области.
Власти региона хотят брать деньги с отдыхающих для развития туризма и положительного имиджа региона, чтобы привлекать больше туристов.
Власти Калининграда в 2024 году планируют ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, рассказала ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru