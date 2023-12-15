На Колыме хотят ввести курортный сбор для туристов

На Колыме захотели ввести курортный сбор. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на правительства Магаданской области.

Власти Якутии призвали воздержаться от введения курортного сбора в регионе

Власти региона хотят брать деньги с отдыхающих для развития туризма и положительного имиджа региона, чтобы привлекать больше туристов.

Власти Калининграда в 2024 году планируют ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, рассказала ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ПутешествияТуризмКурортный СборМагадан

Горячие новости

Все новости

партнеры